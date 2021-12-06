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Аналитики ждут спада пассажирских авиаперевозок из-за QR-кодов и роста тарифов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году в России заметно снизится пассажиропоток даже на внутренних авиалиниях из-за введения обязательных QR-кодов для допуска на рейс и из-за повышения тарифов в связи с подорожанием авиатоплива, считают аналитики рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

По их мнению, введение QR-кодов сократит пассажиропоток даже при сохранении текущих темпов вакцинации.

В связи со снижением доходов населения и продолжающейся пандемией будут актуальны поездки на расстояние до 1000 км, соответственно, будет активно развиваться сегмент авиалоукоста, считают в НКР.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, на которую ссылается НКР, в пандемийном 2020 году убытки авиакомпаний от основной деятельности увеличились в 75 раз - с 2,6 млрд рублей до 198 млрд рублей. В I полугодии 2021 года убытки перевозчиков составили 55 млрд рублей против 122 млрд рублей годом ранее. Пассажирооборот на высокомаржинальных международных рейсах составлял лишь 23% от уровня 2019 года, его восстановление ожидается не ранее 2023-го.

"Аэрофлот", по прогнозу агентства, сможет вернуться к допандемийным показателям международных перевозок и стабильной операционной прибыли не ранее 2023 года, а компенсировать накопившиеся лизинговые платежи - ближе к 2024-му. Базовый аэропорт "Аэрофлота" - "Шереметьево", как ожидается, получит операционную прибыль уже в 2021 году.

Железнодорожные поездки по стране 2020 году, по данным аналитиков, были высоко востребованы: как выручка, так и операционная прибыль от пассажирских перевозок выросли за прошлый год практически в шесть раз, до 2 трлн рублей и 34,6 млрд рублей соответственно. Однако и здесь введение обязательных QR-кодов может заметно снизить пассажиропоток и выручку перевозчиков, предупреждают в НКР.

Хроника 09 января 2020 года – 06 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус НКР Аэрофлот РЖД

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