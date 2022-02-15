Zoltav сына Абрамовича завершила делистинг с Лондонской биржи

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяная компания сына Романа Абрамовича Аркадия Zoltav Resourses сообщила, что завершила делистинг с альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской биржи.

Отмена ее листинга и торгов ее акциями вступили в силу 15 февраля с 10:00 по Москве.

Zoltav объявила о делистинге с AIM 20 декабря, 19 января это решение одобрили акционеры. В компании сообщали, что решение обусловлено сложностями в привлечении инвестиций на публичных рынках капитала в связи с изменением отношения игроков к нефтегазовым компаниям, особенно ориентированным на Россию.

Zoltav - первый нефтедобывающий актив Аркадия Абрамовича. Компания была создана в 2013 году. Zoltav владеет в России нефте- и газодобывающими активами в ХМАО и Саратовской области. В ХМАО компания разрабатывает участок "Колтогор 10" и Колтогорский участок, в который входят Колтогорское и Западно-Колтогорское месторождения. В Саратовской области компании принадлежит Бортовой участок, а также Западный ГПЗ с переработкой около 7 тыс. б.н.э./сут.

В феврале стало известно, что Аркадий Абрамович консолидирует 98,91% акций Zoltav после оферты миноритариям и сделки с Bandbear Ltd. (контролируется бывшим акционером "Сибуглемета" Валентином Бухтояровым).