Сын Абрамовича консолидирует 98,9% акций нефтекомпании Zoltav

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сын Романа Абрамовича Аркадий консолидирует почти 99% акций нефтекомпании Zoltav Resourses по итогам оферты миноритариям и сделки с компанией Валентина Бухтоярова, следует из официального сообщения.

По результатам тендерного предложения миноритарии предъявили к выкупу 15 220 544 обыкновенные акции, что составляет 10,72% уставного капитала Zoltav. Бумаги будут выкуплены ARA Capital Holdings Ltd. Абрамовича-младшего по цене 25 пенсов за штуку. Общая сумма сделки составит 3,8 млн фунтов стерлингов. Оплата будет произведена после 14 февраля в течение недели.

По итогам выкупа у миноритариев и ранее анонсированной сделки по покупке акций у Bandbear Ltd. (контролируется бывшим акционером "Сибуглемета" Валентином Бухтояровым) доля структур Абрамовича в Zoltav достигнет 98,91%.

Как сообщалось, сделка между ARA Capital Holdings Ltd и Bandbear Ltd. была заключена в конце 2020 года. По ее условиям, цена покупки доли Zoltav была выражена в российских рублях и составила примерно 1,8 млрд рублей (около $24,3 млн по курсу на момент совершения сделки). Платеж был разделен на три части. Первый в размере около $3 млн был выплачен при заключении сделки. Остаток был разделен на две равные части, которые должны быть оплачены не позднее 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года соответственно. Цена покупки составила 29 пенсов за акцию.

Zoltav - первый нефтедобывающий актив Аркадия Абрамовича. Компания была создана в 2013 году. Zoltav владеет в России нефте- и газодобывающими активами в ХМАО и Саратовской области. В ХМАО компания разрабатывает участок "Колтогор 10" и Колтогорский участок, в который входят Колтогорское и Западно-Колтогорское месторождения. В Саратовской области компании принадлежит Бортовой участок, а также Западный ГПЗ с переработкой около 7 тыс. б.н.э./сут.

20 декабря Zoltav объявила о делистинге с альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской биржи, 19 января его одобрили акционеры. В компании сообщали, что решение обусловлено сложностями в привлечении инвестиций на публичных рынках капитала в связи с изменением отношения игроков к нефтегазовым компаниям, особенно ориентированным на Россию. Последний день сделок с акциями Zoltav на AIM - 14 февраля.