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Нижегородские фонды отметили трудности с закупкой лекарств для онкобольных детей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде несколько благотворительных фондов сообщили о сокращении сборов пожертвований на помощь больным детям.

Замдиректора благотворительного фонда НОНЦ, помогающего детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, Ирина Жирнова сообщила "Интерфаксу", что организация ощущает отток пожертвований.

"Фиксируем снижение числа платежей, отказы от ранее оформленных подписок на пожертвования на суммы от 1-2 тысячи рублей. Связываем происходящее с рядом факторов - изменилась система платежей по банковским картам, поменялось финансовое положение у людей - они находятся в выжидательной позиции. Мы с этим уже сталкивались в первые дни пандемии", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что фонд сейчас надеется на регулярную поддержку по 50-100 рублей от большого количества людей.

"У нас заключено девять договоров с фармкомпаниями, ни одна из них сейчас не хочет работать по постоплате, нужна предоплата. Это очень большая трудность для нас, уже пришлось затронуть сформированный на критический случай резерв. Фармкомпании дают нам лекарства, но предупреждают о том, что не знают, что будет завтра (со спросом, наличием - ИФ) препаратов", - добавила Жирнова.

Директор фонда "Дети без мам" Татьяна Рябинина сообщила "Интерфаксу", что уровень пожертвований за март также "намного сократился".

"Из-за отключения банковских карт от платежных систем мы мгновенно потеряли огромную часть регулярных пожертвований. Пока мы покрываем расходы на зарплату нянь для отказников и сирот в больницах. Но сокращаем программу поддержки семьям, в которых есть дети с инвалидностью, формируем некую очередь, исходя из экстренности заявки, на помощь с реабилитацией и лечением", - сказала собеседница агентства.

Нижний Новгород НОНЦ Ирина Жирнова Дети без мам Татьяна Рябинина
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