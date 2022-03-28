Производители сахара РФ за неделю повысили цены на 13,2%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Цены производителей свекловичного сахара РФ на 23 марта составили 60,33 рубля за 1 кг, увеличившись за неделю на 13,2%, сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные собственной системы мониторинга продовольственной безопасности.

Ссылаясь на данные Союзроссахара, министерство отмечает, что к 14 февраля было переработано 37,5 млн тонн сахарной свеклы, выработано 5,4 млн тонн сахара, что на 8,1% больше прошлогоднего уровня.

По данным ФТС, приведенным в сообщении, в январе в РФ было ввезено 4,6 тыс. тонн белого сахара (с учетом поставок из ЕАЭС). Импорт сахара-сырца, по данным на 20 марта, без учета торговли со странами ЕАЭС составил 16,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, цены на сахар стали одними из быстрорастущих на рынке РФ в последнее время. Так, по данным Росстата, за неделю с 12 по 18 марта розничные цены выросли на 13,8%. Неделей ранее рост составлял 12,8%. С начала года сахар подорожал на 37,1%.