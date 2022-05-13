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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Брокер, попавший под санкции, вправе перевести клиентские активы другому брокеру самостоятельно, без предварительных поручений со стороны держателей ценных бумаг, говорится в разделе сайта Банка России "Работа финансовой системы в условиях санкционных ограничений".

"Да, депозитарий/брокер, попавший под санкции, вправе централизованно перевести активы без поручений клиентов, чтобы уменьшить влияние санкций на своих клиентов. В этом случае передача ценных бумаг иностранных эмитентов производится в соответствии с временным порядком, установленным решением Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года", - разъяснил регулятор.

При этом попавший под санкции профучастник обязан сообщить клиентам, куда переведены их ценные бумаги.

Для депозитариев или брокеров передача прав и обязанностей по договору с клиентом другому профучастнику возможна только с согласия клиента и/или если такая возможность предусмотрена договором.

При этом перевод иностранных ценных бумаг брокеру, не попавшему под санкции, не гарантирует возобновление возможности торговать иностранными ценными бумагами.

"Если вышестоящим депозитарием вашего депозитария/брокера является учетный институт, счета которого заблокированы в связи с санкциями, торговать иностранными ценными бумагами невозможно до момента снятия таких санкций. На это не влияет перевод от депозитария/брокера, попавшего под санкции, к другому депозитарию/брокеру", - говорится в сообщении ЦБ.

США ввели против Альфа-банка и Сбербанка блокирующие санкции. Оба банка сразу сообщили клиентам о необходимости перевода другому брокеру иностранных ценных бумаг во избежание их заморозки, после этого несколько раз поменяли варианты перевода.

Сбербанк несколько недель не сообщал клиентам, к какому брокеру переведены их иностранные ценные бумаги, заявляя только о факте перевода. Только в конце апреля выяснилось, что этим брокером стал "Кит Финанс". Альфа-банк предоставил клиентам возможность самостоятельно выбрать брокера для перевода.

Еще раньше под блокирующие санкции попали ВТБ и банк "ФК Открытие". Оба банка тогда также столкнулись с необходимостью перевести держателей иностранных ценных бумаг к другому брокеру.

"ВТБ Мои инвестиции" разрешил клиентам выбрать брокера, однако некоторые инвесторы жаловались, что не получали СМС, где объяснялось бы, как сделать выбор, в итоге их переводили без учета пожеланий. Многие клиенты были переведены в Альфа-банк, причем переводились не только иностранные активы, но весь брокерский счет в полном объеме.

Банк России Сбербанк Альфа-банк ВТБ ФК Открытие
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