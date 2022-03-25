SPAC с участием "ВТБ Капитала" из-за санкций изменит структуру владения

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Emerging Markets Horizon Corp., специализированная компания по слияниям и поглощениям (SPAC), объявила о ряде изменений в структуре своих владельцев и руководства на фоне введения блокирующих санкций в отношении ВТБ.

EM Horizon Corp учредила компания EM Horizon Investments, созданная неисполнительным вице-председателем "ВТБ Капитала" Риккардо Орчелом, структурой Nevsky Properties Limited (подконтрольна "ВТБ Капиталу") и инвесткомпанией FPP AM.

Согласно сообщению SPAC, Орчел покинул позицию неисполнительного вице-председателя "ВТБ Капитала". Nevsky Properties, которой принадлежало 25% в компании-учредителе SPAC, отказывается от своей доли. Сейчас Nevsky остается в реестре совладельцев SPAC, но ожидает законодательного разрешения на передачу своей доли Орчелу, при этом экономические права и права голоса компании в отношении SPAC заблокированы.

Кроме того, с 23 марта компанию покинул работавший в "ВТБ Капитале" Бернард Абдельмалак, он занимал пост CFO и был членом совета директоров EM Horizon. На этих постах его сменил Джонатан Нейл, основатель инвестиционной компании FPP AM, которая также является одним из совладельцев EM Horizon.

SPAC отмечает, что с 23 марта не будет нанимать или иметь в своем совете директоров сотрудников и представителей ВТБ. Кроме того, EM Horizon Corp больше не будет искать цели для приобретения в России, Белоруссии, а также среди компаний, аффилированных с ВТБ. Теперь она намерена сосредоточиться на поиске быстрорастущих технологических и ориентированных на потребление компаний со стоимостью не менее $700 млн в Западной, Центральной и Восточной Европе, странах СНГ (за исключением РФ и Белоруссии) и Латинской Америки.

В ходе завершившегося в декабре прошлого года IPO на американской бирже Nasdaq Emerging Markets Horizon Corp. разместила юниты по $10 за штуку. Всего SPAC-компания привлекла $287,5 млн ($250 млн - базовый объем IPO и $37,5 млн - за счет реализации опциона андеррайтеров). Привлеченные средства будут размещены на трастовом счете в J.P Morgan Chase Bank, пока Emerging Markets Horizon не найдет объект приобретения, сообщала компания.

Среди инвесторов SPAC были известные российские бизнесмены. В своих материалах компания раскрывала, что свои средства через аффилированные структуры в нее вложили основной владелец группы "ПИК" Сергей Гордеев и сооснователь ритейлера Fix Price Сергей Ломакин.