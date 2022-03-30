Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро благодаря переговорам РФ и Украины

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным настроениям участников рынка после очного раунда российско-украинских переговоров, состоявшегося накануне в Стамбуле.

Курс доллара США составил 83,65 руб. в 15:00, что на 1,6 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 92,9 руб., подешевев на 1,2 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,4 рубля - до 87,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на дневных торгах на фоне позитива по итогам состоявшихся накануне в Турции первых за две недели очных переговоров представителей России и Украины.

Результаты переговоров

Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с украинскими коллегами в Стамбуле. Мединский также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

В Кремле по итогам переговоров в Стамбуле назвали позитивным моментом то, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но в целом не считают результаты встречи прорывными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "еще предстоит весьма и весьма длительная работа".

Позиция США

Президент США Джозеф Байден во вторник не стал давать оценку объявленному РФ решению провести деэскалацию на Киевском и Черниговском направлениях на Украине, заявив, что Вашингтон продолжит поставки Киеву средств защиты. "Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не вижу, каковы их (России - ИФ) действия", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать это решение РФ.

Условием проведения переговоров президента США Байдена и президента РФ Путина является деэскалация со стороны России на Украине и стремление к дипломатии, в свою очередь, заявила во вторник директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на брифинге.

Мнения экспертов

"Учитывая сложную геополитическую и экономическую обстановку, потенциал дальнейшего роста "россиянина" весьма ограничен. Причем в случае отступления доллара к отметке 80 руб. и ниже власти могут перейти к послаблениям недавних мер, включая снижение ставки. Осознавая эти и прочие риски, которых по-прежнему далеко не мало, рубль вряд ли отважится на существенное продолжение подъема в дальнейшем, тем более что доллар готов возобновить "бычий" ход после текущей коррекции. Ближайшим ориентиром для игроков выступает отметка 80 руб. за доллар, тогда как в случае возобновления роста будет пройден рубеж в 90 руб. за доллар. При этом риски смещены в сторону ослабления российской валюты, которая в некоторой степени уже неоправданно выросла, учитывая обстоятельства", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Помимо эффекта от текущих мер поддержки, укреплению рубля способствуют геополитические новости, свидетельствовавшие о прогрессе в переговорах Россия-Украина. Дальнейшая динамика курса пары "доллар-рубль" продолжит определяться развитием геополитической ситуации. При этом устойчивое снижение курса ниже 80 руб. пока видится ограниченным - учитывая такую динамику рубля, регулятор может начать постепенное ослабление введенных мер поддержки", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Экспорт за рубли

Список экспортируемых за рубли товаров было бы правильно расширить, включив в него нефть, металлы, зерно, уголь, удобрения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.", - написал Володин в телеграм-канале в среду.

Он также отметил, что "у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях". "Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным", - считает спикер Госдумы.

Механизм оплаты рублями российского природного газа, поставляемого в недружественные страны, будет обнародован, сообщил Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, известно ли, в какой форме президенту будут доложены соответствующие предложения и будет ли это мероприятие публичным, Песков сказал: "Пока не располагаю этой информацией, но в любом случае, конечно, данные обо всем этом будут доступны, поэтому давайте дождемся завтрашнего дня". По его словам, "есть поручение президента, и оно будет исполнено".

Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны, в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, это растянутый во времени процесс, добавил Песков.

Запад и российские энергоресурсы

Необходимость снижения зависимости стран Запада от энергоресурсов РФ стала во вторник одной из тем телефонных переговоров премьера Великобритании Бориса Джонсона с лидерами США, Германии, Франции и Италии, отмечено в заявлении Даунинг-стрит, 10. "Лидеры обсудили необходимость работать вместе над переформатированием международной энергетической структуры и снижением зависимости от российских углеводородов", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно заявлению, Джонсон подчеркнул, что страны Запада не должны ослаблять меры, применяемые против РФ в связи с ситуацией в Украине.

В Белом доме в свою очередь сообщили, что лидеры обсудили "важность поддержки стабильности энергетических рынков" в свете перебоев поставок энергоресурсов, вызванных санкциями. При этом они "подтвердили решимость" продолжать вводить меры в отношении России.

Польша запускает план по отказу от российских источников энергии и намерена реализовать его до конца года, заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. "Сегодня мы представляем самый радикальный в Европе план по отказу от российских углеводородов - российской нефти, российского газа и российского угля. Этот план необходим для восстановления Европы", - приводит слова Моравецкого его канцелярия.

По его словам, Польша введет "полное эмбарго на импорт российского угля в апреле, самое позднее - в мае". Кроме того, он заявил, что Польша уже в значительной степени сократила свою зависимость от российской нефти и намерена "приложить все усилия, чтобы к концу года отказаться от российской нефти".

Моравецкий добавил, что также ожидает сокращения импорта газа в мае. При этом, как отмечают СМИ, план Польши предусматривает и полный отказ от газа из РФ до конца 2022 года. Моравецкий призвал другие европейские страны последовать его примеру.

Нефть

Цены на нефть ускорили рост в среду, трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 по московскому времени в среду составляет $112,49 за баррель, что на 2,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,53 за баррель, что на 2,2% выше итогового значения предыдущей сессии.

Данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics.

Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 по Москве. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 1,7 млн баррелей.

Также инвесторы следят за ситуацией на Украине. Накануне представители России сообщили о планах сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, однако представители Вашингтона отметили, что риски эскалации по-прежнему сохраняются.

Банки

ЦБ РФ изменил параметры операций в рамках "тонкой настройки": снизил лимит по однодневному аукциону репо с 3 трлн рублей до 1 трлн рублей (продолжит проводить эти операции ежедневно), при этом перестал проводить депозитные аукционы со сроком размещения средств на один день.

Банки в среду на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн руб., сообщил ЦБ РФ. Спрос на аукционе превысил лимит и составил 1 трлн 124,4 млрд руб.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 20,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 8 б.п. - до 20,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 4 б.п. - до 22,25% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 16 б.п. - до 23,17% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 21 б.п. - до 23,58% годовых.