ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз участвовал в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы "семерки" справедливы и для ЕС, сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

"Наша позиция - такая же, как и у G7", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Евросоюз на распоряжение президента Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.

Комментируя состоявшееся накануне совещание министров энергетики государств "семерки", на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения "отвергли требование" российской стороны оплачивать поставки газа в рублях. "Что касается нас, мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием долларов или евро (в качестве оплаты - ИФ)", - добавил он.

28 марта министр энергетики Германии Роберт Хабек заявил, что власти стран G7 сочли неприемлемым требование перейти на рубли в оплате за газ и будут призывать компании не выполнять его. Ранее в тот же день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев оплачивать его в рублях.

29 марта он повторил это предупреждение и добавил, что европейские покупатели газа должны учитывать изменившуюся обстановку в мире из-за санкций. По его словам, "компании должны понимать, что просто надо купить за их валюту - евро, доллар - рубли и рублями оплатить газ".