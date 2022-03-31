Поручение Путина о переводе на рубли оплаты экспорта газа выполнено

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Поручение президента РФ Владимира Путина правительству, ЦБ и "Газпрому" о мерах по переводу на рубли оплаты поставок газа в недружественные страны выполнено, и о том, каким образом будут осуществляться платежи, может быть объявлено уже в четверг, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг у представителя Кремля спросили, выполнено ли соответствующее поручение Путина, срок исполнения которого истекает в четверг.

"Да, это действительно так", - ответил Песков. Он также отметил, что новая схема расчетов за газ может быть опубликована "совсем скоро".

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли это быть сделано уже в четверг, Песков сказал: "В том числе и сегодня можно тоже ожидать".

У Пескова спросили, касается ли схема расчета за газ только Германии или других стран тоже. "Это касается всех недружественных стран", - ответил он.

Путин ранее заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны переводится в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Поручение Путина правительству, ЦБ и "Газпрому" о мерах по переводу оплаты поставок газа в недружественные страны на рубли должно было быть исполнено до 31 марта.