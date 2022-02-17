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Годовая прибыль Nestle выросла на 38%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году чистая прибыль швейцарской Nestle, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания, выросла на 38,2%, до 16,9 млрд швейцарских франков. Годовая выручка компании по итогам прошлого года выросла на 3,3%, до 87,1 млрд швейцарских франков.

Годовая выручка Nestle в России выросла в годовом измерении на 10,5%, до 1,719 млрд швейцарских франков (около 140,7 млрд рублей по курсу на конец года), следует из отчетности компании.

В 2020 году выручка российского бизнеса Nestle сократилась на 8,7% (до 1,555 млрд швейцарских франков).

Органический рост глобальной выручки составил 7,5% благодаря увеличению объема продаж на 5,5% и повышению цен на 2%. Рост был обеспечен динамикой розничных продаж, восстановлением потребления вне дома, увеличением цен и рыночной доли, отметила компания. Результат оказался лучше прогноза самой Nestle, которая ожидала роста органической выручки на 6-7% по итогам года.

Показатели компании также превысили консенсус-прогноз: средняя оценка аналитиков, опубликованная на сайте Nestle, предполагала рост органической выручки на 7,1% и отчетной выручки на 3,1% (до 86,9 млрд франков).

Компания компенсировала влияние высокой инфляции затрат за счет управления расходами и ценообразования, отметил через пресс-службу гендиректор Nestle Марк Шнайдер.

Органическая выручка Nestle в регионе EMENA, к которому компания относит в Россию, в 2021 году выросла на 7,2% (отчетная выручка составила 21,1 млрд швейцарских франков). Динамика оказалась самой высокой за последнее десятилетие - рост продемонстрировали все рынки, наилучший результат показал бизнес в Великобритании, России, Италии и Франции, отметила компания.

В 2022 году компания ожидает органического роста выручки примерно на 5%, и в среднесрочной перспективе планирует придерживаться сопоставимых темпов роста (mid single-digit).

Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.

Nestle Швейцария EMENA Марк Шнайдер

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