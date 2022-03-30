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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Финляндия с 30 марта возобновит грузовое ж/д сообщение с Россией

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Финляндия со среды возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией.

"Ранее мы сообщали о приостановке грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО "РЖД". Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта", - сообщила VR Transpoint (структура финского ж/д оператора VR Group).

Как сообщалось, с 28 марта VR Group прекращает пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.

VR Group 1 марта заявил о прекращении сотрудничества с ОАО "РЖД", кроме необходимого для трансграничного сообщения. Решение должно было действовать до особого распоряжения.

Финляндия Россия
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