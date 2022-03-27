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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Финляндия прекратила грузовое железнодорожное сообщение с РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - VR Transpoint (структура финского ж/д оператора VR Group) приостановила с воскресенья движение грузовых вагонов из России.

В миреФинляндия с 28 марта прекращает пассажирское ж/д-сообщение с РФЧитать подробнее

По сообщению VR Group, возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится.

"Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией более невозможно из-за санкций, наложенных на "Российские железные дороги". VR Group обязана соблюдать санкции, введенные западными странами", - заявил старший вице-президент VR Transpoint Мартти Коскинен, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, с 28 марта VR Group прекращает пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.

VR Group 1 марта заявил о прекращении сотрудничества с ОАО "РЖД", кроме необходимого для трансграничного сообщения. Решение должно было действовать до особого распоряжения.

Финляндия Россия VR Transpoint РЖД
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