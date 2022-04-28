ВВП США в I квартале неожиданно сократился на 1,4%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года экономика США неожиданно сократилась на 1,4% в годовом измерении, показали предварительные данные Министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,1%.

В четвертом квартале американский ВВП вырос на 6,9%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале увеличились на 2,7%. Капиталовложения компаний выросли на 7,3%.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 5,2% после роста на 5% в предыдущие три месяца.

Представленная министерством информация - это первая оценка изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных ожидается в конце мая.