Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям

Авиакомпании РФ должны будут вернуть антикризисные субсидии при недостижении 80% заявленного пассажирооборота

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российское правительство утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям на компенсацию операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в апреле-октябре этого года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Субсидии будут выделяться перевозчикам, которые пройдут отбор Росавиации. Для участия в нем нужно подать заявку с указанием суммарного размера субсидии на 2022 год, рассчитанного на основе прогнозного пассажирооборота на внутренних рейсах за апрель-октябрь, но за вычетом пассажирооборота в рамках других программ субсидирования. Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за тот же период 2021 года, сказано в документе.

За каждый пассажиро-километр выделяется 1,11 руб., при этом в формуле расчета субсидии действуют понижающие коэффициенты. Для компаний, у которых по состоянию на 21 марта более 30% самолетов находятся за пределами РФ, этот коэффициент составляет 0,21. Такие компании могут направить субсидии "исключительно на возмещение фактически понесенных расходов на оплату труда и социальные отчисления авиационного персонала".

Субсидия будет перечисляться ежемесячно или за несколько месяцев сразу. В результате предоставления средств перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 90 млрд пассажиро-километров. В случае недостижения авиакомпанией 80% заявленного показателя, "субсидия подлежит возврату в федеральный бюджет", говорится в документе. При этом если показатель не достигнут одной компанией, но выполнен всеми перевозчиками одной группы, субсидия сохраняется.

Как сообщалось, всего на эти цели авиакомпании получат 100 млрд руб. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Они должны поддержать перевозчиков в условиях антироссийских санкций, которые ударили по авиаотрасли.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое небо для российских перевозчиков. Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа 11 аэропортов на юге и в центральной части РФ. Кроме того, западные санкции запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей и обязали лизингодателей разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями.