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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Венгрия вновь заявила о неприемлемости для страны эмбарго на российскую нефть

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложения ЕС по санкциям в отношении российской нефти по-прежнему неприемлемы, так как в случае одобрения приведут к разрушительным последствиям для венгерской экономики, сообщают европейские СМИ.

По словам Сийярто, такие санкции уничтожат экономику Венгрии. Он также отметил, что Евросоюз пока не предлагает никаких решений проблем, которые возникнут в Венгрии, в случае принятия таких ограничительных мер.

Bloomberg отмечает, что, по словам министра, Будапешт будет готов одобрить санкции ЕС против нефти РФ лишь, если они не будут касаться нефтепроводов. В нынешнем виде предложения по санкциям по-прежнему неприемлемы для Венгрии, считает Сийярто.

ЕС 4 мая объявил о планах запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов государствами-членами в течение шести месяцев. Для вступления эмбарго в силу требуется единогласное одобрение. Венгрия отклонила это предложение, Чехия и Словакия хотят более длительного переходного периода. В случае принятия данного решения остановится транспортировка нефти по нефтепроводу "Дружба", в том числе, в Польшу и Германию (около 500 тыс. баррелей в сутки).

Кроме того, 8 мая страны G7 (Канада, Италия, Франция, Германия, Япония, Великобритания, США) объявили о своем решении запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов, но сроки не были указаны.

Венгрия ЕС Россия Петер Сийярто
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