Порт Роттердам отметил сокращение поставок сырой российской нефти

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Санкции начинают оказывать все возрастающее влияние на работу крупнейшего в Европе порта Роттердам (Нидерланды).

"Мы видим растущее влияние (санкций), но они начались только в середине первого квартала, и мы ожидаем значительного влияния (на объемы перевалки) в оставшуюся часть года", - сказал Bloomberg CEO администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн.

На вопрос о влиянии санкций в секторе энергоносителей, он ответил, что нужно разделять два понятия. "Основные потребители российской нефти и нефтепродуктов на территории порта объявили, что не будут покупать российскую нефть для использования на нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностях. Это такие компании, как Exxon, Shell, BP, и мы увидели значительное снижение поставок нефти Urals. Но то, что продолжается, и законных оснований запретить это нет - российская нефть продолжает поступать в порт благодаря глобальным трейдерам, которые хранят ее на терминалах, комбинируют партии и отправляют ее в другие страны мира", - сказал топ-менеджер.

"Таким образом, мы видим снижение в части (поставки для - ИФ) переработки, и мы пока еще не видели такого снижения в части трейдинга", - заключил глава администрации порта.

В 2021 году из порядка 470 млн тонн грузов, которые перевалил Роттердам, связанные с Россией грузы составили 62 млн тонн (13%). Из России в Роттердам идут большие объемы энергоносителей: в прошлом году в общей перевалке порта на Россию приходились примерно 30% сырой нефти, 25% СПГ и 20% нефтепродуктов и угля. Россия также экспортирует через Роттердам стальную продукцию, медь, алюминий и никель. Доля российских контейнеров в контейнерообороте порта составила 8%.