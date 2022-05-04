Долгосрочные контракты Shell по закупке российской нефти закончатся к 2023 году

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Долгосрочные контракты на поставку российской нефти у англо-голландской Shell закончатся к концу 2022 года, за исключением двух контрактов с небольшим независимым российским производителем, сообщила компания.

Компания уже заявила, что прекратила спотовые закупки российской нефти и не будет продлевать долгосрочные контракты на покупку российской нефти, за исключением случаев, когда это делается по специальному указанию правительства.

"По закону мы обязаны принимать поставки нефти, закупаемой по контрактам, подписанным до вторжения. Однако срок действия всех наших долгосрочных договоренностей по российской нефти истекает к концу 2022 года, за исключением двух контрактов с небольшим независимым российским производителем. Мы ищем варианты, чтобы быстрее сократить все эти срочные контракты", - сообщила Shell.

Компания отмечает, что отказ от российских нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, мазут и нафта (важное сырье для нефтехимического сектора), из глобальных цепочек поставок будет особенно сложным.

"Мы прекратили спотовые закупки партий нефтепродуктов, экспортируемых напрямую из России, и все наши долгосрочные контракты на закупку нефтепродуктов, экспортируемых из России, заканчиваются к концу 2022 года", - отмечает Shell.

Компания ищет варианты для более быстрого сокращения этих сроков, и работает с правительствами, поставщиками и клиентами, чтобы исключить такие продукты из цепочек поставок таким образом, чтобы обеспечить непрерывность поставок. "Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативы везде, где это возможно, но их количество ограничено", - указывает Shell.

"В то время как Европа стремится уменьшить зависимость от российских нефти и газа, некоторые продукты, перерабатываемые на европейских НПЗ, будут по-прежнему содержать российскую нефть. В то же время многие продукты, такие как дизельное топливо, обычно смешиваются, а это означает, что часть жидкостей, подмешиваемых в трубопроводы и резервуары, которые питают всю отрасль, происходит из России. Смешивание в цепочке поставок могло осуществляться другими компаниями, что является давней отраслевой практикой. Или это могло произойти, когда топливные грузы хранились в огромных резервуарах, которые обычно содержат смесь топлива из нескольких стран", - поясняет компания.

Shell сообщает, что устранила подавляющее большинство спотовых закупок нефтепродуктов, которые могут содержать часть российского топлива, которое было добавлено далее по цепочке поставок.

"И с 8 марта, когда Shell объявила о своем плане отказаться от российских углеводородов, Shell не закупала никаких нефтепродуктов, экспортируемых из России, для смешивания, чтобы затем продавать их как "нероссийские", - подчеркивает компания.

Shell указывает, что сокращение зависимости Европы от трубопроводных поставок природного газа из России также является очень сложной задачей, требующей согласованных действий со стороны правительств, а также поставщиков и потребителей энергии.

"Увеличение импорта СПГ - это один из способов, с помощью которого Европа может уменьшить свою зависимость от российского газа. Россия также является крупным поставщиком СПГ на мировой рынок. Shell прекратила спотовые закупки российского СПГ, но по-прежнему имеет долгосрочные договорные обязательства", - пишет компания.

В частности, Shell International Trading Middle East имеет контракт с европейской "дочкой" "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - Novatek Gas & Power - на продажу 0,9 млн тонн в год с проекта "Ямал СПГ", также Shell имеет контракт сроком до 2028 года на поставку СПГ с "Сахалина-2", где он пока является акционером.

Shell также "избегает каких-либо новых соглашений, связанных с использованием российских судов". "И там, где у нас сейчас есть суда, связанные с Россией, работающие по контракту, мы прекратим их использование как можно скорее. С начала марта мы сократили количество принадлежащих или управляемых Россией судов, зафрахтованных Shell, примерно с 40 до примерно 12", - сообщила Shell.