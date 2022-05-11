Bloomberg сообщил о масштабных планах Европы по повышению энергонезависимости

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) готовится представить план сокращения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов к 2027 году, предусматривающий новые, более амбициозные цели по использованию возобновляемых источников энергии и энергосбережения.

Как сообщило агентство Bloomberg, план общим объемом 195 млрд евро будет представлен 18 мая.

По данным источников агентства, ЕК предлагает повысить до 45% с нынешних 40% целевой показатель доли "зеленой" энергетики в энергобалансе ЕС на 2030 год. Кроме того, регулятор предлагает странам региона к этой дате поставить целью сократить потребление энергии на 13% по сравнению с оценками 2020 года, а не на 9%, как планируется в данный момент.

Европа намерена активнее использовать возобновляемые источники энергии, наращивать энергосбережение, диверсифицировать источники импорта энергоресурсов и увеличивать инвестиции, чтобы заместить поставки угля, нефти и природного газа из России после начала конфликта на Украине. Стратегия, предлагаемая ЕК, как ожидается, позволит ЕС экономить на закупках газа, нефти и угля соответственно 80 млрд евро, 12 млрд евро и 1,7 млрд евро в год, отмечают источники.

План европейского регулятора также включает в себя выделение миллиардов евро на инвестиции в инфраструктуру, которая позволила бы обеспечить достаточный импорт СПГ и трубопроводного газа из новых источников. В ближайшее время понадобятся инвестиции в нефтяную инфраструктуру для обеспечения энергобезопасности европейских стран, полностью зависящих от российской нефти, отмечают источники.

Среди других целей, которые предлагает ЕК, - увеличение производства возобновляемого водорода в регионе до 10 млн тонн в год к 2030 году и обеспечение его импорта в объеме еще 10 млн тонн в год.

Кроме того, Еврокомиссия намерена представить комплекс мер на случай экстренного прекращения поставок газа Россией.