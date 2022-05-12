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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Литве из-за санкций против Москвы и Минска заморожено почти 62 млн евро

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Из-за санкций, которые Евросоюз ввел против России и Белоруссии, в Литве заморожено около 61,6 млн евро, сообщает агентство BNS со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений (СРФП).

Только за прошлую неделю в Литве заморозили 22,6 млн евро.

По данным СРФП, в Литве из-за ограничений в отношении России финансовые санкции применяются к семи юридическим лицам, общая сумма их замороженных средств на счетах составляет более 18,95 млн евро и почти $3 млн. Общая сумма поступающих замороженных средств, подпадающих под санкции ЕС в отношении их отправителей, составляет почти 740 тысяч евро, $1,5 млн и 285 тыс. российских рублей.

В Литве также применяются санкции в отношении Белоруссии. Так, заморожены счета четырех юридических и одного физического лица, общая сумма составляет 30,5 млн евро и $7,7 млн.

Лицам, подпадающим под санкции ЕС против России, ограничена возможность пользоваться тремя квартирами и одним земельным участком, сообщает СРФП.

Литва Евросоюз Белоруссия СРФП
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