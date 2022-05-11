Продажи автомобилей в России в апреле упали в 2,7 раза

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2022 года в России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали в годовом измерении на 78,5%, или в 2,7 раза, - до 32 706 штук против 151 964 в апреле 2021 года, показали данные Комитета автопроизводителей АЕБ.

В марте продажи сократились на 43%, до примерно 79 тысяч машин, за первый квартал спад продаж составил 25% (264 тысячи штук). Снижение рынка в апреле к марту составило 40,7%.

В апреле 2020 года продажи машин из-за пандемии и локдаунов обвалился на 72,4% в годовом измерении, до 38 922 проданных автомобилей.

В апреле первое место по популярности у российских покупателей, как и в марте, заняла модель Lada Granta. Было продано 2598 машин этой модели, в 5,4 раза меньше, чем в апреле 2021 года.

На 2-м месте оказалась Lada Vesta: 1977 проданных автомобилей, в 5,7 раза меньше, чем годом ранее. На 3-м месте - Lada Niva - 2941 штука (снижение продаж в 2,8 раза).

В десятку также вошли Hyundai Solaris - 1804 штуки (снижение в 2,9 раза), Kia Rio - 1660 (снижение в 4,2 раза), Hyundai Creta - 1162 (снижение в 5,5 раза), Renault Logan - 902 (снижение в 4 раза), Lada Largus VP - 840 (снижение в 4,1 раза), Skoda Rapid PA II - 686 (снижение в 6,4 раза), Renault Duster - 644 (снижение в 5,7 раза).

По брендам в топ-10 вошли Lada (8506 проданных машин, спад на 78%), Kia (4604, снижение на 76%), Hyundai (4150, -73%), Renault (2231, -84%), ГАЗ (1892, -61%), УАЗ (1620, -36%), Skoda (1104, -89%), Mitsubishi (867, -58%), VW (825, -91%), Haval (812, -73%).

Рост продаж показали CheryExeed (рост в 2 раза, до 403 штук), Isuzu (рост на 33%, до 89 машин), Great Wall (продано 55 автомобилей против нуля в апреле 2021 года)

АЕБ третий месяц подряд не сопровождает данные по продажам комментарием по ситуации на рынке от главы комитета автопроизводителей. В феврале на эту должность был назначен исполнительный директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев. В апреле он озвучил годовой прогноз от имени АЕБ на ежегодной конвенции ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД), предположив падение рынка минимум вдвое.

"Думаю, что ясность с поставками (автокомпонентов - ИФ) будет в ближайший квартал. То есть, я не ожидаю существенного улучшения ситуации в течение второго квартала. Второй квартал - это будет период преодоления всех вопросов, которые есть. И если у нас будет положительный сценарий, мы начнем производить, то рынок в этом году может составить где-то 0,8-0,85 (млн авто - ИФ). По сути, это падение где-то на те самые 50%", - говорил Калицев, отмечая, что "если возобновление производства будет позже, например, чем третий квартал, то рынок будет еще меньше".

Большинство работающих в России автопроизводителей в течение марта заявило о приостановке местных заводов. В частности, Volkswagen прекратил выпуск машин на заводе в Калужской области и контрактную сборку на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде; Renault - на заводе ЗАО "Рено Россия"; BMW и Mercedes-Benz - на своих предприятиях в Калининграде и в Подмосковье соответственно; "Соллерс Форд" - на мощностях елабужского СП по производству LCV Ford Transit. Временно приостановились и петербургские автозаводы: Toyota (ООО "Тойота Мотор"), Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") и Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Поставки автомобилей в Россию были прерваны как рядом местных производителей, так и импортерами. В частности, ввозить машины пока перестали GM (бренды Chevrolet и Cadillac), Volvo, Honda, Jaguar Land Rover, Lexus, Audi, Porsche и другие.