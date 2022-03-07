Nissan готовится к остановке автозавода в Петербурге

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Японский автоконцерн Nissan Motor Co. готовится к скорой остановке производства автомобилей на своем заводе в Петербурге, сообщает в понедельник пресс-служба компании.

"Что касается наших российских операций, Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию и ожидает, что производство скоро прекратится на нашем заводе в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании заявили о создании фонда в 2,5 млн евро для поддержки пострадавших в гуманитарном кризисе на Украине.

При этом Nissan пожертвует 1 млн евро через фонд Красному Кресту и другим некоммерческим организациям. Еще 1,5 млн евро Nissan также выделит для обеспечения финансовой стабильности и постоянной поддержки сотрудников компании их семей, пострадавших от кризиса.