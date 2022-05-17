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Сбербанк покидает куратор финансового блока Александра Бурико

Из банка уходят сразу три топ-менеджера

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк покинули сразу три топ-менеджера: зампреды Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова.

"Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке. Исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов банка", - говорится в сообщении кредитной организации.

Эти изменения произошли "в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка", объяснили в Сбере.

Бурико в феврале 2022 года была повышена до зампреда правления Сбербанка, до этого она занимала пост старшего вице-президента, руководителя блока "финансы".

В октябре 2020 года руководитель блока "сеть продаж" Сергей Мальцев стал зампредом правления банка, руководитель блока "управление продаж" Алымова - членом правления.

Бурико, Мальцев и Алымова вместе с рядом других топ-менеджеров Сбербанка 8 мая 2022 года попали под блокирующие санкции США. Помимо них, в SDN list были включены Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Анатолий Попов, Кирилл Царев и Белла Златкис.

16 мая стало известно, что Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов.

В конце февраля 2022 года Сбербанк покинул Лев Хасис, занимавший до недавнего времени пост первого зампреда правления. Вскоре после него из банка ушел исполнительный вице-президент, главный технический директор, руководитель блока "технологии" Давид Рафаловский.

Сбербанк. Александра Бурико Сергей Мальцев Наталья Алымова США
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