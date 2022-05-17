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Аналитики Morgan Stanley отметили увеличение вероятности рецессии в США

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В США выросли риски резкого снижения темпов роста экономики, считают аналитики в подразделении банка Morgan Stanley по управлению благосостоянием. Их мнение приводит Market Watch.

"Спад на рынках акций и облигаций усилился и начал напоминать классический цикличный "медвежий" рынок, а не просто коррекцию", - отметила директор Morgan Stanley Wealth Management Лиза Шалетт.

По ее словам, на фоне политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, все еще направленной на ускорение темпов ужесточения, и устойчиво высокой инфляции инвесторы опасаются, что экономика США замедлит темпы роста или даже впадет в рецессию.

Эксперты Morgan Stanley оценивают вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев в 27% по сравнению с 5% в марте. По словам Шалетт, поводом для опасений также является значение индикатора PMI в производственном секторе, которое указывает на замедление роста.

Давление в этом году ощутили на себе как акции, так и облигации. "Цена портфеля, в равных долях состоящего из акций и облигаций, за прошедшие шесть месяцев снизилась бы более чем на 10%, что является худшим показателем с финансового кризиса", - отмечает Шалетт, имея в виду кризис 2008 года.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в понедельник без единой динамики на фоне тревог по поводу роста мировой экономики.

Рынок "пытается понять, сможет ли ФРС обеспечить плавное замедление темпов роста экономики" или же движется к тому, чтобы "допустить ошибку с точки зрения монетарной политики", сказал директор по стратегии Ned Davis Research в США Эд Клиссолд. ФРС пытается ограничить рост инфляции повышением процентных ставок, при этом не вызвав рецессию.

В ближайшие несколько недель рынок, вероятно, продолжит находиться в состоянии высокой волатильности, отмечает Клиссолд.

Индикатор S&P 500 на текущий момент находится в фазе коррекции, потеряв почти 16% с начала года, тогда как Nasdaq Composite рухнул более чем на 25%, что соответствует "медвежьему" рынку, по данным FactSet. Коррекцией называется падение как минимум на 10% с недавних пиков, тогда как "медвежий" рынок начинается после падения на 20%.

На днях аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы о росте экономики США в 2022 году с 2,6% до 2,4% и в 2023 году - с 2,2%, до 1,6%, сославшись на спад на финансовых рынках в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Федрезерва.

Бывший СЕО Goldman Sachs, остающийся в руководстве группы Ллойд Бланкфейн, заявил, что риск рецессии в США "очень и очень высок" на фоне действий ФРС.

Затем миллиардер Илон Маск высказал мнение, что рецессия в США уже началась и может продолжаться от года до полутора лет.

Morgan Stanley США ФРС Лиза Шалетт Ned Davis Research Эд Клиссолд S&P 500 Nasdaq
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