Экс-CEO Goldman Sachs Бланкфейн предупредил о высоком риске рецессии в США

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бывший СЕО Goldman Sachs Group Inc. Ллойд Бланкфейн видит высокую вероятность рецессии в экономике США в связи с быстрым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой для сдерживания инфляции.

Риск рецессии "очень и очень высок", сказал он CBS News.

"Если бы я управлял крупной компанией, я бы очень готовился к этому. Как потребитель я также готовился бы к этому", - отметил финансист. Он оставил пост главного исполнительного директора Goldman Sachs в октябре 2018 года, но остается в руководстве банка.

По словам Бланкфейна, ускорению инфляции, с которой вынужден бороться Федрезерв, способствовали огромные объемы государственного стимулирования в период пандемии, а также проблемы в цепочках поставок, локдауны в Китае и российско-украинский конфликт.

"ФРС располагает очень эффективными инструментами. Довольно сложно точно настроить эти инструменты, а также сложно увидеть последствия принимаемых мер достаточно быстро, чтобы своевременно скорректировать их. Но я думаю, ответные действия Федрезерва являются адекватными", - заявил Бланкфейн.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американский ЦБ намерен действовать решительно, чтобы вернуть инфляцию в США к 2%-ному целевому показателю, даже если это создаст проблемы для экономики в краткосрочной перспективе.

"Этот процесс будет болезненным, однако самым трудным будет, если мы не сможем справиться с инфляцией, - сказал Пауэлл. - В конечном итоге нам пришлось бы пройти через гораздо более глубокий спад".

ФРС подняла ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) с марта и, как ожидается, продолжит быстро ужесточать денежно-кредитную политику на ближайших заседаниях.

Нынешний CEO Goldman Дэвид Соломон, отвечая на вопрос о возможных последствиях ужесточения политики ФРС для экономики США в прошлом месяце, заявил, что эксперты банка оценивают в 30% вероятность рецессии в Штатах в следующие несколько лет.

Аналитики Goldman понизили прогнозы о росте экономики США на 2022 и 2023 год, отметив спад на финансовых рынках в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Федрезервом. Прогноз роста американского ВВП на текущий год понижен до 2,4% с 2,6%, на следующий - до 1,6% с 2,2%.