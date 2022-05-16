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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Эксперты Goldman Sachs понизили прогнозы роста ВВП США на 2022 и 2023 годы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогнозы о росте экономики США на 2022 и 2023 годы, отметив спад на финансовых рынках в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Прогноз роста ВВП США на текущий год понижен до 2,4% с 2,6%, на следующий - до 1,6% с 2,2%, говорится в обзоре банка.

"Замедление экономического роста должно помочь снизить число новых вакансий, и оно также приведет к некоторому повышению безработицы, - отмечают аналитики. - Мы сохраняем оптимизм, что резкого роста безработицы удастся избежать, поскольку обычно число новых вакансий снижается больше, а безработица растет меньше, когда число новых вакансий является очень высоким, как сейчас".

Авторы обзора ожидают, что безработица в США, составившая в апреле 3,6%, опустится до 3,4% в ближайшие месяцы и увеличится до 3,7% к концу 2023 года.

В середине апреля аналитики Goldman Sachs оценивали в 35% вероятность рецессии в США в ближайшие два года.

Goldman Sachs США ФРС
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