Сбербанк нашел замену недавно покинувшим банк топ-менеджерам

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сотрудникам Сбербанка объявили о назначении руководителей трех блоков, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к банку.

Руководителем блока "Сеть продаж" назначена председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина, исполняющим обязанности руководителя блока "Управление благосостоянием" - генеральный директор "Сбербанк страхование жизни" Игорь Кобзарь, исполняющим обязанности руководителя блока "Финансы" - директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

В Сбербанке "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что Сбербанк покинули три куратора этих блоков: зампреды Александра Бурико (блок "Финансы") и Сергей Мальцев ("Сеть продаж"), а также член правления Наталья Алымова ("Управление благосостоянием").

Бурико, Мальцев и Алымова вместе с рядом других топ-менеджеров Сбербанка 8 мая 2022 года попали под блокирующие санкции США. Помимо них, в SDN list были включены Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Анатолий Попов, Кирилл Царев и Белла Златкис.