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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Сахалин-1 стал лидером снижения добычи нефти среди трех российских СРП

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти в РФ по трем проектам, реализующимся на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с участием иностранного капитала, с начала мая снизилась на 37% - до 24,1 тысяч тонн в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Сахалин-1

Лидером падения стал проект "Сахалин-1", оператор которого американская Exxon в конце апреля объявила форс-мажор из-за "последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности", и сократила объем производства. Так, среднесуточная добыча нефти на проекте "Сахалин-1" в первой половине мая снизилась к уровню апреля почти в 2,9 раза - до 8,2 тысяч тонн.

"ExxonMobil продолжает предпринимать усилия по прекращению работ на проекте "Сахалин-1". Мы предпринимаем шаги по выходу из консорциума, что включает в себя решение договорных и коммерческих обязательств", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что азиатские нефтепереработчики пытаются отказаться от закупок нефти марки Sokol, добываемой в рамках "Сахалина-1", из-за санкций в отношении компании "Совкомфлот", которая транспортирует сахалинское сырье с экспортного терминала в Де-Кастри. Отмечалось, что танкеры компании не могут получить страховки от международных компаний. Позже агентство уточняло, что в период с 27 апреля по 12 мая был отправлен всего один танкер с нефтью марки Sokol из шести запланированных.

В квартальном отчете американская компания оценила в $3,4 млрд убыток от выхода из проекта "Сахалин-1", где в год добывается 11,3 млн тонн нефти, и отметила снижение доказанных запасов компании на 150 млн баррелей нефтяного эквивалента (около 1% всех запасов ExxonMobil ).

Сахалин-2

На другом сахалинском СРП-проекте - "Сахалин-2" (оператор - Sakhalin Energy) - добыча тоже снизилась к апрельским показателям, но не так существенно - на 1,8%, до 11,1 тысяч тонн в сутки.

Как сообщалось, в конце февраля Shell, владеющая 27,5% долей в проекте, также объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. В отчете за первый квартал компания признала убыток от обесценения по этому проекту в размере $1,614 млрд. Вместе с тем сообщалось, что японские Mitsui (доля в проекте "Сахалин-2" - 12,5%) и Mitsubishi (10%) не намерены выходить из проекта, где в год добывается около 4 млн тонн нефти.

При этом, по данным Bloomberg, поставки с "Сахалина-2" осуществляются лучше, чем с "Сахалина-1".

Харьягинское СРП

Суточная добыча на Харьягинском СРП-проекте (оператор - "Зарубежнефть-добыча Харьяга") в Ненецком автономном округе, напротив, выросла на 34%, до 4,7 тысяч тонн.

В этом консорциуме также нашелся желающий выйти - норвежская Equinor, владеющая 30% долей. Как сообщалось, компания отразила чистый убыток от списания активов в РФ (речь об объектах на Харьяге, Северо-Даниловском и Северо-Комсомольском месторождениях) на уровне $1,08 млрд и потерю 88 млн баррелей нефтяного эквивалента запасов (1,6%). Другой иностранный партнер проекта - Total, владеющий 20%, пока не информировал о планах выхода из этого актива, но заявил о прекращении инвестиций в проекты на территории России.

В 2021 году на Харьяге добыли 1,56 млн тонн нефти.

Сахалин-1 ExxonMobil
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