Суточная добыча нефти РФ в мае выросла к апрелю на 1%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России по итогам 30 дней мая составила 1389,9 тыс. тонн, что на 1,1% больше уровня апреля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

При этом нефтяные компании увеличили производство на 3% к уровню апреля - почти до 1102 тыс. т/сут. Операторы СРП (соглашение о разделе продукции - ИФ) за указанный период снизили добычу на 47% - до 20,3 тыс. т/сут.

Как сообщалось, оператор СРП-проекта "Сахалин-1" американская Exxon в конце апреля объявила форс-мажор из-за "последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности", сократив объем производства.

Прочие недропользователи, где учитывается так же и конденсат, добываемый "Газпромом", увеличили добычу на 0,6% - до 247,2 тыс. т/сут.

Поставки нефти на переработку в отчетном периоде выросли на 1,1% - до 687 тыс. т/сут., по системе "Транснефти" - на 1,8%, до 575,3 тыс. т/сут.

Экспорт российского сырья в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" практически не изменился и составил 635 тыс. т/сут.