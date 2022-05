Медведев оценил последствия запрета расплачиваться по долгам РФ в долларах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрет США расплачиваться по долгам в долларах не скажется на репутации России как надежного плательщика.

"Американцы думают все-таки запретить России расплачиваться по нашим долговым обязательствам в долларах. Не самое плохое для нас решение", - написал Медведев в своем телеграм-канале в четверг.

"Всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый, - полагает Медведев. - Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны".

"Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора", - написал Медведев.

Кроме того, отметил зампред СБ РФ, российские деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг по вине своей же страны. "Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса", - заявил Медведев.

Зампред СБ выразил уверенность в том, что можно исполнить эти обязательства в рублях, и это тоже будет надлежащее их исполнение в таких условиях.

"А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last..." - написал Медведев.

Накануне, 18 мая, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Штаты, вероятнее всего, не продлят лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, после 25 мая.

"Окончательное решение пока не принято, но разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Бонне.

Срок действия лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, заканчивается 25 мая. России 27 мая предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций.