Экс-юристы ФБК Соболь и Гимади заочно арестованы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших юристов признанного в РФ экстремистским и запрещенного "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь (признана СМИ-иноагентом) и Вячеслава Гимади, обвиняемых по делу о мошенничестве и создании экстремистского сообщества.

"Судом 6 мая удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Соболь и Гимади меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана каждому на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Екатерина Буровцова.

По ее словам, 5 апреля также был арестован экс-руководитель "Штабов Навального" (признаны в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков (включен в реестр физлиц-иноагентов).

В суде уточнили, что Соболь и Гимади предъявлено обвинение по части 3 статьи 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе, с использованием своего служебного положения). Кроме этого, Соболь и Волков обвиняются в четырех эпизодах особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ).

18 мая Басманный суд также заочно арестовал бывшего директора ФБК Ивана Жданова (оппозиционер включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ему предъявлено обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом (часть 1 статьи 282.1), создании НКО (включая НКО, выполняющую функции иноагента), деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением (часть 2 статьи 239), сборе средств, заведомо предназначенных для финансирования деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации (часть 1 статьи 282.3), а также в четырех эпизодах особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159) УК РФ.

Все они объявлены в международный розыск.

В сентябре прошлого года в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении оппозиционера Алексея Навального и его ближайших соратников – Ивана Жданова, Леонида Волкова, Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других. В настоящее время все они находятся за рубежом. Навальный находится в заключении в колонии во Владимирской области.

В ведомстве считают, что "противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки".