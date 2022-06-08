Любовь Соболь получила реальный срок по делу о проникновении в жилище

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы заменил политику Любови Соболь (признана в России СМИ-иноагентом) исправительные работы на реальный срок по делу о незаконном проникновении в чужое жилище. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Приговор был изменен по ходатайству ФСИН.

В апреле этот же суд по представлению ФСИН заменил Соболь ограничение свободы по так называемому "санитарному делу" на пять месяцев 26 дней колонии общего режима. Мосгорсуд позднее подтвердил решение Симоновского суда.

Приговор по делу о проникновении в чужую квартиру (2 статьи 139 УК) мировой судья участка №276 Москвы вынес в апреле 2021 года. Тогда ей назначили год исправительных работ условно.

СК и суд установили, что 2020 года группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины" в Восточном округе Москвы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора". Затем, обманув курьера сервиса доставки, она прошла с ним в подъезд, а затем, когда хозяйка квартиры открыла дверь, ворвалась внутрь и начала "снимать свои противоправные действия на телефон". После обхода помещений она ушла.

В декабре 2021 года Симоновский суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные по требованию ФСИН. Служба мотивировала это требование "неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления". В феврале этот приговор подтвердила кассационная инстанция.

Об отъезде Любови Соболь из России в августе 2021 года "Интерфаксу" сообщил информированный источник. В октябре 2021 года политик появилась в базе розыска МВД. 6 мая 2022 года Минюст внес Соболь в реестр СМИ-иноагентов.

Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК) на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. В апреле 2022 года ФСИН добилась замены и этого приговора на реальный срок.