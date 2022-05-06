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Shell приостановит работу российских АЗС и завода ГСМ в рамках продажи

Shell приостановит работу российских АЗС и завода ГСМ в рамках продажи
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Англо-голландская Shell, заявившая об уходе из России, подтвердила, что в настоящее время ведет переговоры о продаже сбытовых активов.

"Мы подтверждаем, что в настоящее время ведутся переговоры по продаже компании "Шелл Нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов в г.Торжке", - отметил генеральный директор ООО "Шелл Нефть" Cергей Стародубцев.

"Для обеспечения продажи компании "Шелл Нефть" новому владельцу работа АЗС Shell и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни", - добавил Стародубцев.

"Ключевым приоритетом для Shell остаётся безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства", - также подчеркивается в комментарии.

Продажа активов Shell в России

Ранее Forbes со ссылкой на источник сообщил, что 5 мая сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес. Cделка еще не подписана, стороны находятся в процессе переговоров, уточнил собеседник журнала.

По его словам, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. То, что российским работникам объявлено о продаже сети АЗС, подтвердил и один из участников топливного рынка.

Покупателя сотрудникам не назвали, отмечают собеседники Forbes. По его сведениям, к бизнесу Shell присматривались несколько игроков, в том числе "ЛУКОЙЛ". Именно он - наиболее вероятный покупатель, считают в российском офисе Shell, говорит его сотрудник. В самом "ЛУКОЙЛе" информацию не комментируют.

Нюанс в том, что в нагрузку к АЗС Shell хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами, отмечает один из собеседников Forbes. Кредиты ООО "Шелл нефть", на балансе которого находятся АЗС и завод, составляют 9 млрд рублей, следует из бухотчетности компании за 2021 год.

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В отчете за первый квартал Shell списала по маркетинговым активам внеоборотные активы в размере $358 млн и $236 млн других расходов.

В России сеть АЗС "Шелл" насчитывает более 370 заправок в 28 городах: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, а также в Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Брянской, Ярославской, Ульяновской областях, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

В 2012 году Shell запустила в Торжке завод по производству смазочных масел. В прошлом году было объявлено о планах по увеличению мощности предприятия с 200 млн до 300 млн литров смазочных материалов в год.

Shell Cергей Стародубцев Шелл Нефть
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