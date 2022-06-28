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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Конвертация депозитарных расписок МТС в обыкновенные акции завершится 13 января

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Конвертация депозитарных расписок ПАО "МТС" в обыкновенные акции компании завершится в январе будущего года, говорится в материалах телеком-оператора.

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В середине мая МТС получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России сохранить программу ADR до 12 июля 2022 года включительно. Оно было выдано в рамках закона 114-ФЗ, вступившего в силу 27 апреля, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих депозитарных расписок.

9 июня МТС направила в банк-депозитарий JPMorgan Chase заявление о прекращении с 13 июля депозитарного соглашения в рамках программы ADR.

"По условиям договора с банком-депозитарием конвертация депозитарных расписок в обыкновенные акции МТС должна завершиться в течение 6 месяцев после объявления банком-депозитарием о завершении программы, то есть 13 января 2023 года", - говорится в инструкции о порядке конвертации ADR в обыкновенные акции.

Американские депозитарные расписки МТС торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, обыкновенные акции - на Мосбирже. Соотношение составляет 1 ADR к 2 акциям.

Free float МТС составляет 42,2% - включая 18,2% акций и ADR на 24% акций.

Право конвертировать депозитарные расписки в обыкновенные акции будет у лиц, являющихся держателями расписок вплоть до конца операционного дня 12 июля. Конвертация будет происходить в отношении 1 депозитарная расписка на 2 обыкновенные акции МТС. Стоимость составит $15 за операцию конвертации и дополнительно $0,05 за каждую конвертируемую расписку. Для получения акций держателю ADR необходим счет в российском брокере/депозитарии или в иностранном брокере/депозитарии, имеющем счет депо иностранного номинального держателя в российском депозитарии.

В числе возможных потенциальных ограничений для держателей расписок, желающих конвертировать их в обыкновенные акции, в МТС называют санкции против локальных брокеров и депозитариев; блокирующие санкции Евросоюза в отношении НРД; ограничения ЦБ на ежедневные операции по конвертации ADR в обыкновенные акции.

МТС ADR Банк России НРД Евросоюз США NYSE Мосбиржа JPMorgan Chase
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