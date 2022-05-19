Абрамченко не ждет от санкций помех для экспорта зерна из России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Санкции не помешают России экспортировать необходимый по балансу объем зерна, сказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Россия полностью себя обеспечивает и зерновыми культурами, основными базовыми продуктами питания, и сельскохозяйственным сырьем мы обеспечиваем себя сами. Мы выполняем и перевыполняем по некоторым позициям многократно, по маслу, по тем же зерновым доктрину продовольственной безопасности. Излишки мы реализуем за рубеж", - сказала она.

При этом, по ее словам, зерновые будут поставляться зарубежным партнерам с учетом баланса внутреннего рынка.

"В настоящее время на мировом рынке продовольствия наблюдается кризис из-за того, что нарушены логистические маршруты поставки продовольствия. Но Российская Федерация, даже с точки зрения основных потребителей - это Египет, страны Азии, с точки зрения зерновых культур,- мы сможем нашим партнерам поставлять зерновые в необходимом объеме с учетом баланса внутреннего рынка", - отметила вице-премьер.

Правительство продолжит мониторить ситуацию на агропродовольственном рынке страны.

"Мы принимали необходимые решения для защиты внутреннего рынка, мы вводили квоты на экспорт зерна и вводили пошлины для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны. И будем продолжать следить за самочувствием нашего внутреннего агропродовольственного рынка" - подчеркнула Абрамченко.