Акционеры Сбербанка утвердили новый состав наблюдательного совета

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Сбербанка на годовом собрании избрали наблюдательный совет в новом составе, в него вошли 14 директоров. В сообщении банка имена новых членов совета не названы.

В набсовет всего было выдвинуто 14 человек. Предполагалось, что в совете первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сменит зампреда правления Беллу Златкис.

Кроме того, в набсовет Сбербанка также могли войти декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ "МИСИС" Алевтина Черникова и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.

Предполагалось, что они заменят трех независимых членов набсовета Сбербанка, покинувших его вскоре после начала военной операции России на Украине: экс-премьера Финляндии, старшего советника East Office of Finnish Industries Эско Ахо, независимого консультанта по инвестициям Надю Уэллс, бывшего партнера Capital Group, эксперта по инвестициям и устойчивому развитию (ESG) Натали Брагински-Мунье.

Кроме того, бывший первый зампред Банка России, председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов должен был сменить в набсовете Сбербанка экс-главу ЦБ Сергея Игнатьева, недавно ушедшего на пенсию.

Остальные 9 членов набсовета Сбербанка могли быть переизбраны в новый состав: министр финансов РФ Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, глава Сбербанка Герман Греф.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство.