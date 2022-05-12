В Минпромторге отметили, что производство чековой ленты превышает потребности

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мощности российских производителей по выпуску чековой ленты значительно превышают потребности внутреннего рынка, стоимость этого товара снижается на фоне укрепления рубля. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"В нашей стране сегодня работают 6 крупных предприятий-производителей чековой ленты. Совокупная мощность производства такой ленты на территории России составляет сейчас около 8 тыс. тонн в месяц. При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тыс. тонн в месяц. Таким образом, уже сейчас мы можем производить данного товара намного больше, чем текущая потребность внутреннего рынка в нем", - сообщил чиновник, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По его словам, "отмечается снижение отгрузочной стоимости на готовую продукцию вследствие снижения курса евро и доллара".

Еще в начале апреля Минпромторг сообщал о дефиците чековой ленты в некоторых регионах и росте цен на нее, указывая, что на поставки из-за рубежа приходится более половины российского рынка этого товара.

"Действительно, у нас сейчас есть рост цен, прежде всего, в два-три раза по сравнению с февралем на кассовую ленту. В некоторых регионах отдельных появился дефицит. Почему? Потому что у нас все потребители этой кассовой ленты – а это и розничные сети, и банки, и другие организации, – использовали не только отечественную, но и импортную ленту", - говорил Евтухов, выступая в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"В момент сокращения поставок из-за рубежа соответственно все эти организации (торговли - ИФ) начали направлять запросы российским производителям, причем, на всякий случай у отдельных организаций заказы были в размере потребности на год вперед... Соответственно этот разрыв в производстве, в поставках и временный дефицит в отдельных регионах привел к этому всплеску, соответственно, и цены, и к отдельным проблемам, связанным с локальными дефицитами", - пояснял замминистра причину роста цен и возникновение дефицита.

Федеральная налоговая служба согласилась ранее до конца года установить мораторий на привлечение организации торговли к ответственности за невыдачу чека.