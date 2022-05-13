Локдаун в Китае помешал "АвтоВАЗу" получить автозапчасти по новым контрактам

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" уже нашел новых поставщиков комплектующих и договорился о поставках с китайскими компаниями, но введенные в КНР локдауны сорвали график поставок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Самарской области.

"Поставщики найдены, как я и говорил, более того, договоренности все достигнуты, оформлены, но вмешался локдаун. Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. COVID-19 сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира. К сожалению, это дополнительно стало негативным фактором, влияющим на деятельность предприятия", - заявил через пресс-службу губернатор региона Дмитрий Азаров.

"АвтоВАЗ" вводил простои с середины 2021 года из-за дефицита полупроводников. Весной 2022 года менеджмент предприятия перенес с лета на период с 4 по 25 апреля корпоративный отпуск. За это время компания планировала накопить запас компонентов. Затем предприятие не работало с 30 апреля по 10 мая в связи с праздниками. После них с 11 по 13 мая был объявлен простой, который вскоре продлили до 20 мая.

Азаров взял ситуацию на "АвтоВАЗе" на личный контроль. Администрация области вместе с федеральными чиновниками обсуждают дополнительное финансирование предприятия и организацию временных рабочих мест для сотрудников.

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы "АвтоВАЗ" (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тысяч человек, только АО "АвтоВАЗ" - 32,5 тысячи человек.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада авто холдинг", доли в котором у акционеров не изменились: 68% на 32%. После 24 февраля Renault заявил о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотреть участие в капитале российского "АвтоВАЗа".

Глава Минпромторга Денис Мантуров 27 апреля сообщил о передаче автоконцерном Renault своей 68%-ной доли в капитале "АвтоВАЗа" в пользу НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет, доли в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" - в пользу Москвы.