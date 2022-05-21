Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

Максим Соколов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов сообщил, что уходит со своего поста и с понедельника возглавит "АвтоВАЗ".

"Из Смольного я, к сожалению, действительно ухожу. С благодарностью к губернатору и с сожалением, что не удалось до конца выполнить задуманные проекты", - сказал Соколов в субботу "Интерфаксу".

Он сообщил, что с понедельника приступает к работе на посту президента "АвтоВАЗа".

Как пояснил Соколов, причиной перехода стало "решение руководства и совета директоров "АвтоВАЗа".

Соколов уточнил, что пост вице-губернатора он официально покинет тоже в понедельник.

Группа Renault передала в госсобственность 68%-ную долю в "АвтоВАЗе" за символический 1 рубль с опционом выкупа в течение следующих 6 лет. "АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный ряд. Среди наиболее вероятных кандидатов на пост главы компании СМИ называли Сергея Гайсина (гендиректора ФГУП "НАМИ") и Максима Соколова. В качестве кандидата на должность якобы рассматривался и курировавший автопром в Минпромторге РФ замглавы министерства Александр Морозов, однако слухи о его назначении опровергли.