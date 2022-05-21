Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов сообщил, что уходит со своего поста и с понедельника возглавит "АвтоВАЗ".
"Из Смольного я, к сожалению, действительно ухожу. С благодарностью к губернатору и с сожалением, что не удалось до конца выполнить задуманные проекты", - сказал Соколов в субботу "Интерфаксу".
Он сообщил, что с понедельника приступает к работе на посту президента "АвтоВАЗа".
Как пояснил Соколов, причиной перехода стало "решение руководства и совета директоров "АвтоВАЗа".
Соколов уточнил, что пост вице-губернатора он официально покинет тоже в понедельник.
Группа Renault передала в госсобственность 68%-ную долю в "АвтоВАЗе" за символический 1 рубль с опционом выкупа в течение следующих 6 лет. "АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный ряд. Среди наиболее вероятных кандидатов на пост главы компании СМИ называли Сергея Гайсина (гендиректора ФГУП "НАМИ") и Максима Соколова. В качестве кандидата на должность якобы рассматривался и курировавший автопром в Минпромторге РФ замглавы министерства Александр Морозов, однако слухи о его назначении опровергли.
Максим Соколов
Родился в Ленинграде в 1968 году. Окончил экономический факультет ЛГУ в 1991 г., после чего преподавал в университете, а позднее работал в бизнесе.
На должность в администрацию Петербурга пришел в 2004 году, возглавив комитет по инвестициям и стратегическим проектам. В частности, чиновник занимался привлечением инвестиций концернов Toyota, Nissan, Hyundai, GM для создания местного автокластера.
После петербургской администрации Соколов работал главой департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства РФ (2009-2012 гг.), был министром транспорта РФ в правительстве Дмитрия Медведева (2012-2018 гг.)
В конце 2019 года Соколов вернулся в Смольный, заняв кресло вице-губернатора Петербурга, отвечающего за вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.