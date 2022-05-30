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Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа", сообщила пресс-служба ведомства.

"Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ", - сообщили в Минпромторге.

Ранее в мае у "АвтоВАЗа" сменился гендиректор: вместо главы Renault в РФ и СНГ Николя Мора этот пост занял экс-министр транспорта РФ (2012-2018 гг.) Максим Соколов. До этого, в середине мая, была совершена сделка по передаче 68%-ной доли Renault в "АвтоВАЗе" в пользу российского ФГУП "НАМИ".

АвтоВАЗ Минпромторг РФ Денис Мантуров
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