"Коммерсантъ" сообщил, что УГМК решила купить Petropavlovsk

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) рассматривает возможность приобретения золотодобытчика Petropavlovsk, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По данным одного из них, компания направила соответствующее ходатайство в ФАС. По словам другого, УГМК может приобрести и другие активы в золотодобывающей отрасли. УГМК, Petropavlovsk и его акционеры не дают комментариев.

В апреле Газпромбанк передал УГМК права требования по кредиту Petropavlovsk на $201 млн с учетом процентов.

В последнее время УГМК активизировала свою M&A-активность, рассматривала в том числе возможность приобретения золотодобывающей компании "Высочайший" (GV Gold), однако стороны не сошлись в цене.

УГМК, специализируясь прежде всего на меди и цинке, уже попутно добывает около 4,8 тонны золота, подсчитал Союз золотопромышленников России, без учета возможной переработки давальческого сырья. В средине марта УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. ЮГК Константина Струкова остается крупнейш