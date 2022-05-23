Рубль показал повышенную волатильность к доллару и евро на старте торгов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро резко меняются на "Московской бирже" в понедельник утром, демонстрируя рост волатильности из-за действия смешанных факторов. Рубль по итогам первой минуты торгов почти не изменился к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики, однако вскоре перешел к уверенному росту к доллару и евро на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая в середине недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,2-60,49 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,2025 руб./$1 (-3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 62,8825 руб./EUR1 (+8,25 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,06 коп. к уровню закрытия 20 мая, до 61,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,32 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,99 руб. выше официального курса.

При этом уже в 10:02 курс доллара США составил 59,18 руб./$1, что на 1,05 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 61,76 руб./EUR1, подешевев на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,05 рубля - до 60,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после волатильности на старте торгов перешел к уверенному росту к доллару и евро на фоне дорогой нефти и подготовки к пику налоговых выплат мая. В среду, 25 мая, компании-экспортеры будут перечислять в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Между тем, Банк России продолжает смягчать ранее введенные меры валютного контроля. Так, ЦБ РФ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке и отменил запрет на покупку валюты "с плечом".

Согласно пятничному сообщению регулятора, отмена запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты с плечом принята в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.

Одновременно Банк России решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и с 27 февраля 2022 года соответственно.

ЦБ и закупки валюты

Банк России начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка для сдерживания рубля от неконтролируемого укрепления, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Суть механизма и как именно он влияет на валютный рынок, собеседники издания не раскрыли.

Регулятор начал проводить такую покупку валюты во избежание резкого укрепления рубля, так как сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не появилось, отмечает один из источников газеты.

Рубль после обвала в феврале стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Сейчас экспортеры, согласно указу президента РФ, должны в течение двух месяцев (ранее срок составлял всего три дня) продавать 80% валютной выручки.

ЦБ в конце апреля предложил снизить с 80% до 50% норматив обязательной продажи для сырьевых экспортеров, которые приносят основную валютную выручку. Пока это предложение не реализовано.

Нефть

Цены на нефть умеренно растут в понедельник утром после повышения по итогам всей предыдущей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 в понедельник составляет $113,73 за баррель, что на 1,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $111,34 за баррель, что на 0,96% больше итогового значения предыдущей сессии.

Прошлую неделю нефтяные котировки завершили уверенным ростом: WTI прибавила в цене порядка 2,5%, Brent – около 1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу предложения. Участники рынка анализируют возможные последствия ужесточения денежно-кредитной политики, в том числе, возможный экономический спад, и снижение предложения нефтяной продукции в мире.