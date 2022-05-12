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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

"Газпром нефть" досрочно погасит два выпуска евробондов на $3 млрд из-за санкций ЕС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" в четверг досрочно погасит два выпуска еврооблигаций общим номинальным объемом $3 млрд и выплатит накопленный купонный доход по ним из-за санкций Евросоюза, ограничивающих взаимодействие с российскими государственными компаниями.

О том, что еврооблигации-22 и еврооблигации-23 (объем каждого выпуска - $1,5 млрд) будут досрочно погашены, компания сообщила в начале мая.

Ранее в рамках очередного пакета санкций против РФ Евросоюз запретил транзакции с компаниями, доля РФ в которых превышает 50% либо правительство имеет право на участие в их прибыли или другие существенные экономические отношения с этими компаниями. На применение ограничений действует льготный период до 15 мая для договоров, заключенных до объявления санкций.

Для ряда транзакций с российскими госкомпаниями сделаны исключения. Однако, как сообщила "Газпром нефть", они не относятся к еврооблигациям и займам, соответственно, с 16 мая нахождение в обращении евробондов компании и получение платежей по ним компанией-эмитентом (это люксембургская GPN Capital SA) от "Газпром нефти" будет противоречить санкционным нормам.

В результате компания приняла решение 12 мая досрочно погасить оба выпуска еврооблигаций и выплатить по ним накопленный купон.

Это последние выпуски еврооблигаций "Газпром нефти", которые находились в обращении. Они были размещены до 2014 года, когда компания подпала под секторальные санкции, которые лишили ее возможности размещать новые евробонды.

Газпром нефть
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