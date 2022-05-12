МКБ лишился возможность платить по евробондам из-за британских санкций

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ), включенный в санкционные списки Лондона, не может в нормальном режиме платить по еврооблигациям, ждет лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), которая позволит осуществлять выплаты.

Банк 10 мая должен был выплатить купон по бессрочным долларовым евробондам. Согласно сообщению эмитента еврооблигаций, CBOM Finance plc, 9 мая банк уведомил компанию о том, что санкции, введенные OFSI в отношении ряда российских организаций, среди которых был МКБ, ограничивают банк в выполнении своих платежных обязательств. Без лицензии OFSI платежи, осуществленные МКБ в адрес CBOM, будут заморожены и не дойдут до держателей еврооблигаций, отмечается в сообщении.

МКБ еще 8 апреля обратился к британскому регулятору за лицензией, которая позволила бы ему обслуживать долговые обязательства в нормальном режиме. Банк находится в контакте с официальными представителями OFSI и уведомит о наличии разрешения на осуществление выплат, как только оно будет получено, говорится в сообщении.

МКБ пополнил ряды российских заемщиков, которые из-за санкций не могут довести платежи по евробондам до инвесторов. О блокировке выплат на различных этапах или невозможности их провести заявляли РЖД, "Северсталь", "ЕвроХим", "СУЭК", "РусГидро", ЧТПЗ, "АЛРОСА", Nordgold, ГТЛК, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Совкомфлот", "Уралкалий". Пока никто из них не сообщал о том, что удалось получить лицензию, позволяющую проводить выплаты по еврооблигациям.