MSCI прекратит расчет индексов MSCI Russia и производных с 1 марта

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Индексный провайдер MSCI больше не будет предоставлять индексы, которые включают исключительно российские акции.

"Учитывая длительное отсутствие доступности российского фондового рынка, с 1 марта 2023 года MSCI прекратит поддержку всех индексов, содержащих только ценные бумаги, классифицированные в России. Это включает в себя индексы MSCI Russia, а также другие, строящиеся на его основе", - заявила компания.

В начале марта 2022 года индексы MSCI Russia были реклассифицированы путем исключения из развивающихся рынков (Emerging Markets) и присвоения статуса отдельных рынков (Standalone Markets). С тех пор MSCI для расчета индексов использовал цену 0,00001 в соответствующей каждой бумаге валюте.