Renault получил чистый убыток в 2022 году из-за списаний в России

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA получил чистый убыток по итогам 2022 года из-за списаний российских активов, однако нарастил операционную прибыль более чем в два раза и принял решение выплатить годовые дивиденды после двухлетней паузы.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в 2022 году составил 338 млн евро по сравнению с прибылью в размере 888 млн евро годом ранее. Убыток вызван списанием в размере 1,36 млрд евро, отраженным в первом финансовом полугодии в связи с прекращением операций в России.

Чистая прибыль от продолжающихся операций составила 1,62 млрд евро по сравнению с 1,1 млрд евро в позапрошлом году.

Операционная прибыль тем временем подскочила до 2,22 млрд евро с 900 млн евро годом ранее.

Годовая выручка увеличилась на 11%, до 46,39 млрд евро. Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что выручка составит 45,38 млрд евро.

Руководство компании рекомендовало выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,25 евро на акцию. За предыдущие два года дивиденды не выплачивались.

В текущем году Renault ожидает достичь операционной рентабельности на уровне не менее 6% по сравнению с 5,6% в 2022 году. Также компания прогнозирует, что показатель свободного операционного денежного потока в автомобильном подразделении составит не менее 2 млрд евро (2,2 млрд евро в прошлом году).

С начала года капитализация Renault подскочила на 36% - до 12,19 млрд евро.