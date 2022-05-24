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FT сообщила о планах SEC ужесточить правила в сфере ESG-инвестиций

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) готовится ужесточить правила раскрытия информации в сфере ESG-инвестиций (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления), пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Новые правила, как ожидается, обяжут управляющие компании раскрывать данные о том, как ведется маркетинговая кампания ESG-фондов, как проводится оценка соблюдения ESG-принципов в инвестиционной стратегии таких фондов, как управляющие компании голосуют на ежегодных собраниях акционеров фирм, в которых они владеют долями.

Как ожидается, в среду SEC проведет голосование по вопросу обнародования чернового варианта нового свода правил для того, чтобы представители общественности смогли оценить его и прокомментировать.

Объем рынка ESG-инвестиций оценивается в $2,77 трлн на конец первого квартала 2022 года, тогда как в 2019 году показатель составлял всего $1 трлн, по данным Morningstar. Термин "ESG" относится к широкому спектру инвестиционных инструментов - это могут быть компании, работающие в сфере экологии и "зеленой" энергетики, фирмы, продвигающие важные социальные инициативы, а также фонды, отказывающиеся от инвестиций в табачные компании или производителей огнестрельного оружия.

SEC уже начала принимать меры к компаниям, не соблюдающим правила ESG-инвестирования.

23 мая ведомство оштрафовало управляющую компанию BNY Mellon Investment Adviser Inc. на $1,5 млн за то, что она утверждала, что все её фонды прошли проверку на соответствие принципам ESG, хотя для отдельных активов, в которые инвестировали фонды, это не соответствовало действительности.

SEC США BNY Mellon Investment Adviser
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