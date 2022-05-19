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Маск назвал ESG "аферой" после исключения Tesla из рейтинга S&P 500 ESG

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - S&P Dow Jones Indices исключила Tesla Inc из индекса S&P 500 ESG по итогам ежегодной ребалансировки, посчитав, что производитель электромобилей отстает от других компаний по ряду ESG-критериев (экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления).

Такое решение возмутило главу Tesla Илона Маска, который назвал ESG "грандиозной аферой".

"Exxon возглавляет десятку лучших в мире компаний по ESG-критериям, а Tesla не входит в рейтинг!" - написал Маск на своей странице в твиттере, добавив, что ESG "стало оружием фальшивых борцов за социальную справедливость".

"Tesla делает для окружающей среды больше, чем делала когда-либо любая другая компания", - заявил он.

В S&P Dow Jones сообщили, что позиции Tesla ухудшились по сравнению с ESG-рейтингом 2021 года по ряду критериев, отметив, в частности, отсутствие у компании стратегии снижения выбросов и наличие проблем в плане соблюдения деловой этики.

"Tesla может быть и играет роль в удалении с дорог автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, однако компания отстает от конкурентов при более широкой оценке с точки зрения ESG-критериев", - заявила старший директор S&P Dow Jones Маргарет Дорн, отвечающая за ESG-индексы.

В серии твитов, опубликованных Маском, также говорится, что он ожидает "серьезной эскалации политических атак" на него в ближайшие месяцы. В одном из твитов он привел мем, на котором ответ на вопрос о том, что такое ESG-рейтинг, звучит как "это зависит от того, насколько ваш бизнес соответствует левой повестке". Помимо этого, миллиардер заявил, что в будущем намерен голосовать за республиканцев, хотя раньше поддерживал демократов.

Среди других компаний, выбывших из рейтинга S&P 500 ESG в этом году – Berkshite Hathaway, Johnson & Johnson и Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Tesla Илон Маск S&P 500 ESG
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