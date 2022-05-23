SEC оштрафовала BNY Mellon Investment Adviser на $1,5 млн

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила управляющую компанию BNY Mellon Investment Adviser Inc в нарушениях ESG-политики (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления).

Для урегулирования обвинений компания согласилась выплатить штраф в размере $1,5 млн. Это позволило ей не признавать свою вину в указанных нарушениях.

По данным SEC, в период с июля 2018 по сентябрь 2021 года BNY Mellon Investment Adviser утверждала, что все фонды, которыми управляет компания, прошли проверку на соответствие принципам ESG. При этом было установлено, что отдельные активы, которыми управляли фонды, не имели на тот момент такой оценки качества.

"Зарегистрированные инвестиционные советники и фонды все чаще предлагают инвестиции, которые задействуют ESG-стратегии или включают некоторые ESG-критерии, отчасти ради удовлетворения спроса инвесторов на такие стратегии и инвестиции, - отметил Санжай Вадхва из SEC. - Мы полагаем, что BNY Mellon Investment Adviser не всегда проводила проверку качества, о которой она сообщала".