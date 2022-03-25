"Мираторг" запустил производство ветеринарных кормов для кошек и собак

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Агропромышленный холдинг "Мираторг", один из ведущих производителей мяса и кормов в РФ, запустил производство специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак, сообщили "Интерфаксу" в его пресс-службе.

Производство развернуто на заводе в Курской области, где выпускаются корма для домашних животных. В предприятие было инвестировано более 4 млрд рублей. Его мощности рассчитаны на выпуск до 47 тыс. тонн продукции в год.

"Потребность в лечебных кормах для животных в настоящее время большая, поэтому мы постарались запустить новую линейку EXPERT как можно быстрее, - сказали в пресс-службе. - По объемам выпуска будем ориентироваться на рынок".

Новая продукция создана на базе современных научных исследований в нутрициологии. Рецептуры разработаны специалистами Европейской федерации индустрии производства кормов для домашних животных (FEDIAF). Это полностью российский продукт, представленный влажными и сухими кормами в пяти ветеринарных диетах, уточнили в компании.

Производство питания для домашних животных под собственным брендом "Мираторг" начал в 2019 году в Курской области. Завод выпускает корма от стандарт-сегмента до сегмента супер-премиум, используя только сырье собственного производства.

"В планах - развивать и расширять линейку специализированных кормов, делая их доступным по цене и обеспечивая гарантированное наличие на полках магазинов", - заявили в пресс-службе агрохолдинга.

Проблемы с составом импортных кормов

Как сообщалось, потребности домашних животных в кормах сейчас обеспечиваются в том числе и за счет импорта. Однако в последнее время Россельхознадзор не раз предъявлял претензии к качеству и безопасности зарубежной продукции и в связи с этим ограничивал ее поставки в РФ.

На недавней встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с бизнес-сообществом подчеркивалось, что проблема несоответствия компонентного состава импортной продукции тому, что заявлено на упаковке, все еще актуальна. Проведенные инспекции в 12 странах подтверждают системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, в том числе у крупнейших в мире производителей кормов для животных, сообщала служба.

Исследования, проведенные с 10 января по 18 марта, показали, что информация о составе корма на 25 упаковках из 70 проверенных не соответствовала действительности. На этикетках 50 упаковок выявлено отсутствие в продукции указанных животноводческих компонентов.