Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

"Мираторг" запустил производство ветеринарных кормов для кошек и собак

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Агропромышленный холдинг "Мираторг", один из ведущих производителей мяса и кормов в РФ, запустил производство специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак, сообщили "Интерфаксу" в его пресс-службе.

Производство развернуто на заводе в Курской области, где выпускаются корма для домашних животных. В предприятие было инвестировано более 4 млрд рублей. Его мощности рассчитаны на выпуск до 47 тыс. тонн продукции в год.

"Потребность в лечебных кормах для животных в настоящее время большая, поэтому мы постарались запустить новую линейку EXPERT как можно быстрее, - сказали в пресс-службе. - По объемам выпуска будем ориентироваться на рынок".

Новая продукция создана на базе современных научных исследований в нутрициологии. Рецептуры разработаны специалистами Европейской федерации индустрии производства кормов для домашних животных (FEDIAF). Это полностью российский продукт, представленный влажными и сухими кормами в пяти ветеринарных диетах, уточнили в компании.

В России"Мираторг" готов в 8 раз увеличить производство кормов для домашних животных"Мираторг" готов в 8 раз увеличить производство кормов для домашних животныхЧитать подробнее

Производство питания для домашних животных под собственным брендом "Мираторг" начал в 2019 году в Курской области. Завод выпускает корма от стандарт-сегмента до сегмента супер-премиум, используя только сырье собственного производства.

"В планах - развивать и расширять линейку специализированных кормов, делая их доступным по цене и обеспечивая гарантированное наличие на полках магазинов", - заявили в пресс-службе агрохолдинга.

Проблемы с составом импортных кормов

Как сообщалось, потребности домашних животных в кормах сейчас обеспечиваются в том числе и за счет импорта. Однако в последнее время Россельхознадзор не раз предъявлял претензии к качеству и безопасности зарубежной продукции и в связи с этим ограничивал ее поставки в РФ.

На недавней встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с бизнес-сообществом подчеркивалось, что проблема несоответствия компонентного состава импортной продукции тому, что заявлено на упаковке, все еще актуальна. Проведенные инспекции в 12 странах подтверждают системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, в том числе у крупнейших в мире производителей кормов для животных, сообщала служба.

Исследования, проведенные с 10 января по 18 марта, показали, что информация о составе корма на 25 упаковках из 70 проверенных не соответствовала действительности. На этикетках 50 упаковок выявлено отсутствие в продукции указанных животноводческих компонентов.

Мираторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

КТК может возобновить отгрузку нефти на одном из причалов

Moody's отзовет рейтинги российских эмитентов

Moody's отзовет рейтинги российских эмитентов

В РФ спрогнозировали закрытие половины кинотеатров к лету без мер поддержки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });